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15 апреля, 10:43
НовостиКультура

Элиста встречает гостей

Элиста встречает гостей

 Делегация из республики Северная Осетия Алания прибудет в наш регион для того, чтобы провести Дни культуры. Произойдет событие завтра. Это ответный визит соседей, так как в начале апреля калмыцкая делегация побывала во Владикавказе, где представила выставку «И друг степей калмык».

 В рамках культурных мероприятий запланирована экспозиция в Национальном музее имени Пальмова, на которой североосетинские художники представят более ста своих работ. В том числе - произведения Народного художника России, патриарха осетинской живописи Магреза Келехсаева. 

Также, в рамках этого мероприятия, во Дворце детского творчества состоится большой концерт Национального оркестра Калмыкии. Музыканты представят концерт-спектакль «Страна Бумба», а во второй части программы разнообразный калмыцкий фольклор.

 

 

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