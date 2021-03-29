За минувшие сутки, по данным оперштаба, выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом
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В общем, за период пандемии инфицированы свыше 20 тысяч 200 человек. Свыше 96 процентов из них выздоровели, в том числе - 31 гражданин за сутки.
Зарегистрирован еще один летальный исход. За все время пандемии жертвами коронавируса стали 328 жителей Калмыкии.
В госпиталях лечатся 206 пациентов. В тяжелом состоянии 11 больных, трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. И 571 человек находится в режиме домашней изоляции.