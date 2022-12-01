25 апреля, 07:31
Сегодня выпускники Калмыкии, как и всей страны, смогут узнать больше о предстоящем испытании
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Для них стартует третий ежегодный онлайн-марафон "ЕГЭ – это про100". Сроки сдачи экзаменов всё ближе, а времени на подготовку остается совсем немного, поэтому эксперты помогут ребятам узнать подробнее о том, что их ждет на экзамене и как правильно подготовиться к его сдаче. Мероприятие пройдёт в формате видео встреч с функцией онлайн-общения.
Для них стартует третий ежегодный онлайн-марафон "ЕГЭ – это про100". Сроки сдачи экзаменов всё ближе, а времени на подготовку остается совсем немного, поэтому эксперты помогут ребятам узнать подробнее о том, что их ждет на экзамене и как правильно подготовиться к его сдаче. Мероприятие пройдёт в формате видео встреч с функцией онлайн-общения.
Как сообщает Минобрнауки республики, онлайн-марафон продлится до конца апреля, трансляции будут проходить в официальных аккаунтах Рособрнадзора.
Фото: https://vk.com/rosobrnadzor