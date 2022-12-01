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21 апреля, 16:05
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Уроженец Калмыкии Мингиян Бевеев, спас свою команду от поражения на последних минутах матча и выбил мяч из пустых ворот.

Уроженец Калмыкии Мингиян Бевеев, спас свою команду от поражения на последних минутах матча и выбил мяч из пустых ворот.

Уроженец Калмыкии Мингиян Бевеев, который в составе "Урала" участвует в финале РПЛ Кубка России по футболу - спас свою команду от поражения на последних минутах матча и выбил мяч из пустых ворот.

Благодаря этому они сыграли в ничью. Об этом сообщил телеграм-канал Федерации Футбола региона. Напомним, Мингиян Бевеев играл в составе расширенного списка сборной России по футболу на ноябрьских сборах. В "Урале" играет с 2022 года.

Фото: https://t.me/ffrk08

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