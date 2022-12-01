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25 апреля, 09:50
Новости

Одинокий тополь – клонируют

Одинокий тополь – клонируют

Во Всероссийском НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии уже получены жизнеспособные микросаженцы тополя. Учёные планируют в этом году получить из них посадочный материал и, после изучения особенностей почв Калмыкии, высадить в грунт.

Генетически они идентичны нашему священному дереву, которому уже более 100 лет. Подробнее об этом смотрите в нашем дневном выпуске Вестей.

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