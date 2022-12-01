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24 января, 09:31
Новости

Калмыцкие студентки Даяна Мацакова и Екатерина Горяева продемонстрировали свои таланты на всероссийском уровне

Калмыцкие студентки Даяна Мацакова и Екатерина Горяева продемонстрировали свои таланты на всероссийском уровне

Учащиеся колледжа искусств проявили себя в рамках проекта "Музобразие. Реалити". Конкурс проходил для молодых вокалистов, инструменталистов, аранжировщиков и поэтов.

Проект был организован на площадке Адыгейского государственного университета в Майкопе. Он создан для школьников, студентов, учащихся музыкальных колледжей, педагогов и родителей. Главная цель – поиск среди подростков новых талантов.

Фото: www.elista.org

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