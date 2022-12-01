Калмыцкие студентки Даяна Мацакова и Екатерина Горяева продемонстрировали свои таланты на всероссийском уровне

Учащиеся колледжа искусств проявили себя в рамках проекта "Музобразие. Реалити". Конкурс проходил для молодых вокалистов, инструменталистов, аранжировщиков и поэтов.



Проект был организован на площадке Адыгейского государственного университета в Майкопе. Он создан для школьников, студентов, учащихся музыкальных колледжей, педагогов и родителей. Главная цель – поиск среди подростков новых талантов.



Фото: www.elista.org