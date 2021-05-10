Сегодня второй день сдачи ЕГЭ по русскому языку

На два дня экзамен разбили, чтобы избежать массового скопления детей.На выполнение заданий отведено 3, 5 часа. Сегодня проверять знания великого и могучего – выпускникам предстоит на 9 площадках в школах. В классах работают рециркуляторы и сплит-системы.

Ребята рассажены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Русский язык – в нынешнем году единственный обязательный. Всего в республике его сдают 1 609 человек, поступающих в ВУЗы.