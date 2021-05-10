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4 июня, 11:18
НовостиОбразование

Сегодня второй день сдачи ЕГЭ по русскому языку

Сегодня второй день сдачи ЕГЭ по русскому языку

На два дня экзамен разбили, чтобы избежать массового скопления детей.На выполнение заданий отведено 3, 5  часа. Сегодня проверять знания великого и могучего – выпускникам предстоит на 9 площадках в школах. В классах работают рециркуляторы и сплит-системы.

Ребята рассажены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Русский язык – в нынешнем году единственный обязательный. Всего в республике его сдают 1 609 человек, поступающих в ВУЗы. 

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