Летние лагеря Калмыкии готовы к приему детей

Всего их 115 в республике: 1 – в пансионате, 4 стационарных и 110 – при школах. Завершены все необходимые работы: косметический ремонт, проверка системы безопасности, противоклещевая обработка. По данным профильного Министерства, отдохнуть должны свыше 11,5 тысяч детей. Уже 8 числа первый поток, сокращенный из-за пандемии по сроку пребывания, начнет летнюю смену. Программу тоже скорректировали. Большую часть времени ребята будут проводить на открытом воздухе. Это одно из требований санитарной службы. Но юным жителям Калмыкии – это только в радость.

Так, в Малодербетовской гимназии имени Бадмаева, по словам педагогов, созданы идеальные условия. Лето, солнце, тренажеры – что еще нужно ученикам начальных и пятых классов? Лагеря дневного пребывания распахнут свои двери еще в четырех учреждениях района. За смену в них отдохнут более 200 детей. Подробнее расскажем сегодня в дневном выпуске «Вести Калмыкия».