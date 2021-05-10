4 июня, 09:50
 22 °C
89,26
73,26
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 июня, 12:29
НовостиОбщество

Летние лагеря Калмыкии готовы к приему детей

Летние лагеря Калмыкии готовы к приему детей

Всего их 115 в республике: 1 – в пансионате, 4 стационарных и 110 – при школах. Завершены все необходимые работы: косметический ремонт, проверка системы безопасности, противоклещевая обработка. По данным профильного Министерства, отдохнуть должны свыше 11,5 тысяч детей. Уже 8 числа первый поток, сокращенный из-за пандемии по сроку пребывания, начнет летнюю смену. Программу тоже скорректировали. Большую часть времени ребята будут проводить на открытом воздухе. Это одно из требований санитарной службы. Но юным жителям Калмыкии – это только в радость.

 Так, в Малодербетовской гимназии имени Бадмаева, по словам педагогов, созданы идеальные условия. Лето, солнце, тренажеры – что еще нужно ученикам начальных и пятых классов? Лагеря дневного пребывания распахнут свои двери еще в четырех учреждениях района. За смену в них отдохнут более 200 детей. Подробнее расскажем сегодня в дневном выпуске «Вести Калмыкия».

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия