«За нравственный подвиг учителя»

Сегодня состоится заседание конкурсной комиссии межрегионального этапа XVI Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью по Южному федеральному округу.

На собрании будет зачитан доклад о проведении экспертизы конкурса и подведут итоги межрегионального этапа. Также будут определены сроки награждения победителей.

Напомним, одна из основных задач конкурса – простимулировать творчество педагогов и воспитателей за их многолетнюю работу в деле духовно-нравственного воспитания детей и подростков. Подробнее о заседании расскажем в дневном выпуске в 14:30