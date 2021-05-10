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4 июня, 10:04
НовостиОбразование

«За нравственный подвиг учителя»

«За нравственный подвиг учителя»

  Сегодня состоится заседание конкурсной комиссии межрегионального этапа XVI  Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью по Южному федеральному округу.

На собрании будет зачитан доклад о проведении экспертизы конкурса и подведут итоги межрегионального этапа. Также будут определены сроки награждения победителей.

Напомним, одна из основных задач конкурса – простимулировать творчество педагогов и воспитателей за их многолетнюю работу в деле духовно-нравственного воспитания детей и подростков. Подробнее о заседании расскажем в дневном выпуске в 14:30

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