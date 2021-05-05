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31 мая, 08:30
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Сегодня – второй день итоговой аттестации по русскому языку

Сегодня – второй день итоговой аттестации по русскому языку

Всего на участие в ЕГЭ по этому предмету заявление подали полторы тысячи человек. Задействованы все пункты проведения экзаменов, - сообщает Минобразования Калмыкии. Всего их 15.

Экзаменационная работа содержит задания только базового уровня сложности. На выполнение работы отводится 3 с половиной часа. Удовлетворительный результат госэкзамена по этому обязательному предмету служит основанием для выдачи аттестата. Кроме того, сертификат необходимо предоставить при поступлении в вуз на любую специальность. Потому он станет самым массовым в основной период.

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