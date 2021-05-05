Бату Хасиков: «Столица Калмыкии становится еще красивее»

«Проинспектировали с министром Викторией Мангутовой и коллегами строительство парка «Молодежный». Именно его жители Калмыкии выбрали для благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании.



В зоне отдыха будут располагаться амфитеатр, детские площадки, велодорожки и другая инфраструктура. Особое внимание уделяем озеленению территории.



Здесь же планируем вырастить тюльпаны, а всего их по городу будет высажено 7 тысяч луковиц. Это станет еще одной визитной карточкой нашей столицы и будет радовать нас и наших гостей.



Развитие городской среды - один из приоритетов нашей партии «Единая Россия». Благоустройство выбранных жителями объектов должно быть выполнено в срок и по утвержденным дизайн-проектам.



Поручил Главе Администрации Элисты Шафрану Тепшинову проконтролировать ход работ.



Желаю всем, кто трудится над этим важным проектом, успехов и побед! Вместе сделаем комфортным каждый уголок Калмыкии» - пишет глава Калмыкии в своем телеграм-канале.