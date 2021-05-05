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31 мая, 08:00
НовостиГород

Бату Хасиков: «Столица Калмыкии становится еще красивее»

Бату Хасиков: «Столица Калмыкии становится еще красивее»

«Проинспектировали с министром Викторией Мангутовой и коллегами строительство парка «Молодежный». Именно его жители Калмыкии выбрали для благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании.

В зоне отдыха будут располагаться амфитеатр, детские площадки, велодорожки и другая инфраструктура. Особое внимание уделяем озеленению территории.

Здесь же планируем вырастить тюльпаны, а всего их по городу будет высажено 7 тысяч луковиц. Это станет еще одной визитной карточкой нашей столицы и будет радовать нас и наших гостей.

Развитие городской среды - один из приоритетов нашей партии «Единая Россия». Благоустройство выбранных жителями объектов должно быть выполнено в срок и по утвержденным дизайн-проектам.

Поручил Главе Администрации Элисты Шафрану Тепшинову проконтролировать ход работ.

Желаю всем, кто трудится над этим важным проектом, успехов и побед! Вместе сделаем комфортным каждый уголок Калмыкии» - пишет глава Калмыкии в своем телеграм-канале.

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