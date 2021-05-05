В этом году вырастет число выпускников школ, которые могут подать документы через портал госуслуг

Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Если ранее сервис мог использоваться только для поступающих на бюджетное обучение, то в этом году он будет работать и для абитуриентов, идущих на платное отделение, а также на целевые и льготные места.



Кроме того, усовершенствована система обновления конкурсных списков. Теперь информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента сразу после решения приёмной комиссии.



Это особенно важно для выпускников, которые подают заявления сразу на несколько специальностей. Таким образом они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решение.