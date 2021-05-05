31 мая, 09:00
В этом году вырастет число выпускников школ, которые могут подать документы через портал госуслуг
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Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Если ранее сервис мог использоваться только для поступающих на бюджетное обучение, то в этом году он будет работать и для абитуриентов, идущих на платное отделение, а также на целевые и льготные места.
Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Если ранее сервис мог использоваться только для поступающих на бюджетное обучение, то в этом году он будет работать и для абитуриентов, идущих на платное отделение, а также на целевые и льготные места.
Кроме того, усовершенствована система обновления конкурсных списков. Теперь информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента сразу после решения приёмной комиссии.
Это особенно важно для выпускников, которые подают заявления сразу на несколько специальностей. Таким образом они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решение.