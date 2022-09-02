Сегодня - второй день фестиваля “Эпосы мира на земле потомков Джангара”

Сказители проведут мастер-классы. Состоится также заседание круглого стола под названием «О будущем народных эпосов». На Аллее Героев и у памятника Ээлян Овла в Элисте пройдет научно-познавательная акция “Открывший миру “Джангар”.



Среди участников фестиваля и ученые из Тывы, Татарстана, Башкортостана, Бурятии, Северной Осетии, Якутии, Чечни, соседних Астраханской области и Ставропольского края, а также Сирии, Киргизии и Азербайджана.



Работают площадки также и в районах. Выездные концерты калмыцких и зарубежных сказителей пройдут завтра и послезавтра в селе Троицкое и поселке Ики-Бухус.