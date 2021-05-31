Сегодня Всероссийский день молодежи

Эта дата официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением первого Президента страны Б.Н. Ельцина. Однако, праздник ведёт историю со времён СССР. До 1993 года он назывался «Днём советской молодёжи» и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. Но после распада Союза у Дня молодёжи появилась конкретная дата празднования - 27 июня.

Традиционно в этот день проводятся массовые мероприятия, акции и флеш-мобы среди представителей различных молодежных творческих направлений и субкультур.

Однако, в нынешнем году, как и в прошлом, никаких массовых мероприятий не проводится. Республика - на пороге третьей волны коронавируса. Прирост заболевших сейчас такой же, как в конце июня 2020 года. В связи с этим, региональным оперштабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции было решено отказаться от проведения празднования.