Глава Калмыкии Бату Хасиков вручил аттестаты выпускникам Уланэргинской школы

Глава Калмыкии Бату Хасиков посетил школу в селе Улан Эрге, где поздравил выпускников и вручил им аттестаты об окончании школы.

В этом году в Уланэргинской школе шесть выпускников 11-ых классов.

Глава региона отметил, что прощание со школой – это радостный и немного грустный этап в жизни каждого школьника. «Это достойный выпуск. Все ребята – активисты: каждый принимал участие в различных конкурсах и соревнованиях, добились успехов в учёбе – 2 медалиста из 6 человек», – подчеркнул Глава Калмыкии. Бату Хасиков также поблагодарил родителей и учителей, которые позаботились о них и стали мудрыми наставниками.

Бату Сергеевич поздравил выпускников, сказав никогда не сдаваться, верить в себя и свою мечту. Он также пожелал им успехов и светлого будущего, подчеркнув, что сейчас пришло время ставить перед собой взрослые цели и задачи.

«В будущем вас ждут новые открытия и достижения. У каждого из вас свои мечты и цели, которые вас вдохновляют. Главное – никогда не переставайте верить в мечты и найдите дело, к которому лежит душа. Я верю, что у вас всё получится», – добавил Глава республики.

Помимо этого, он отметил, что ребятам важно помнить кто они и откуда, и всегда это подчеркивать, где бы они не находились.

Со словами поздравлений также выступил известный в республике хирург Бадма Башанкаев: «Через три года или через пять лет обращайтесь к себе и вспоминайте: вы такой же честный, такой же искренний, также же настоящий уроженец Калмыкии, который будет делать республику еще интереснее. Или что-то изменилось и надо приехать обратно к корням, именно в эту школу. И набраться новых сил».

В завершение, Бату Хасиков также осмотрел состояние Уланэргинской школы вместе с Главой Яшкульского района Савром Мушаевы.