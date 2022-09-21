Сегодня – Всемирный день зрения

Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2,2 миллиарда человек во всем мире слепы или живут с нарушениями зрения.



В рамках Всемирного дня зрения проводятся просветительские и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение болезней глаз. В некоторых странах в это время жители имеют возможность пройти обследование у офтальмолога. Ведь регулярная проверка зрения у специалиста помогает выявлять возможные проблемы на самых ранних стадиях, а следовательно – принять своевременные меры профилактики и избежать больших проблем.



К тому же не стоит забывать и о мерах профилактики глазных болезней. Регулярное посещение офтальмолога и соблюдение несложных правил жизнедеятельности помогут сохранить хорошее зрение надолго. Об этом подробнее расскажем в дневном выпуске Вестей.