13 октября, 09:37
 15 °C
62,59
63,76
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 октября, 12:07
Новости

Сегодня – Всемирный день зрения

Сегодня – Всемирный день зрения

Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2,2 миллиарда человек во всем мире слепы или живут с нарушениями зрения.

В рамках Всемирного дня зрения проводятся просветительские и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение болезней глаз. В некоторых странах в это время жители имеют возможность пройти обследование у офтальмолога. Ведь регулярная проверка зрения у специалиста помогает выявлять возможные проблемы на самых ранних стадиях, а следовательно – принять своевременные меры профилактики и избежать больших проблем.

К тому же не стоит забывать и о мерах профилактики глазных болезней. Регулярное посещение офтальмолога и соблюдение несложных правил жизнедеятельности помогут сохранить хорошее зрение надолго. Об этом подробнее расскажем в дневном выпуске Вестей.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия