Сегодня в гостях у "Вестей" - Государственный хор Республики Калмыкия им. А. Цебекова

В преддверии 30-летия со дня образования Хора РК коллектив провёл фотосессию в стенах ВГТРК "Калмыкия".



А 29 октября в 16:00 в Калмыцкой государственной филармонии им. А.Манджиева состоится юбилейный концерт, на котором зрителям представится редкая возможность услышать разнообразную в жанровом отношении программу, в которой прозвучат обработки калмыцких народных песен, классика в джазовой интерпретации, современные композиции.