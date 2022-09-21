13 октября, 12:03
Сегодня в гостях у "Вестей" - Государственный хор Республики Калмыкия им. А. Цебекова
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В преддверии 30-летия со дня образования Хора РК коллектив провёл фотосессию в стенах ВГТРК "Калмыкия".
В преддверии 30-летия со дня образования Хора РК коллектив провёл фотосессию в стенах ВГТРК "Калмыкия".
А 29 октября в 16:00 в Калмыцкой государственной филармонии им. А.Манджиева состоится юбилейный концерт, на котором зрителям представится редкая возможность услышать разнообразную в жанровом отношении программу, в которой прозвучат обработки калмыцких народных песен, классика в джазовой интерпретации, современные композиции.