13 октября, 12:32
"Мой папа может все", "Суперпапа" и "С праздником, папа!"
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Учащиеся школ могут участвовать во всероссийской акции, посвященной Дню отца. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РДШ.РФ и в сообществе Российского движения школьников.
Учащиеся школ могут участвовать во всероссийской акции, посвященной Дню отца. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РДШ.РФ и в сообществе Российского движения школьников.
Участвовать могут школьники от 8 лет. Напомним, ежегодно в 3 воскресенье октября в стране отмечают День отца. Праздник был учрежден указом президента России.
Фото взято в свободном доступе.