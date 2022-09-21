"Мой папа может все", "Суперпапа" и "С праздником, папа!"

Учащиеся школ могут участвовать во всероссийской акции, посвященной Дню отца. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РДШ.РФ и в сообществе Российского движения школьников.



Участвовать могут школьники от 8 лет. Напомним, ежегодно в 3 воскресенье октября в стране отмечают День отца. Праздник был учрежден указом президента России.



Фото взято в свободном доступе.