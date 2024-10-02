Эльдар Алиев из Большого Царына стал серебряным призером в Открытом международном турнире по боксу «Битва на Волге».
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Турнир состоялся в городе Астрахань и посвящен памяти участников специальной военной операции.
Более 500 спортсменов России, Армении и Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Абхазии боролись на ринге за победу.
Ученик 8 класса, воспитанник секции «бокс» спортивной школы Большого Царына был настроен на победу. И завоевал почетное 2 место.
Фото: Октябрьское РМО Республики Калмыкия