Эльдар Алиев из Большого Царына стал серебряным призером в Открытом международном турнире по боксу «Битва на Волге».

Турнир состоялся в городе Астрахань и посвящен памяти участников специальной военной операции.

Более 500 спортсменов России, Армении и Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Абхазии боролись на ринге за победу.

Ученик 8 класса, воспитанник секции «бокс» спортивной школы Большого Царына был настроен на победу. И завоевал почетное 2 место.

Фото: Октябрьское РМО Республики Калмыкия