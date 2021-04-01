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19 апреля, 12:09
НовостиОбщество

Получи консультацию по вопросам голосования за объекты благоустройства

Получи консультацию по вопросам голосования за объекты благоустройства

Начала работу федеральная горячая линия по вопросам пользования электронной платформой za.gorodsreda.ru. за объекты благоустройства. Каждый житель России может получить консультацию.  Материал о благоустройстве готовит наша съёмочная группа. Вот-вот будут сданы объекты этого года. Определить список на будущий год и должно помочь Единое общероссийское голосование. Наш корреспондент Татьяна Шолохова, попыталась дозвониться на горячую линию.

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