Получи консультацию по вопросам голосования за объекты благоустройства

Начала работу федеральная горячая линия по вопросам пользования электронной платформой za.gorodsreda.ru. за объекты благоустройства. Каждый житель России может получить консультацию. Материал о благоустройстве готовит наша съёмочная группа. Вот-вот будут сданы объекты этого года. Определить список на будущий год и должно помочь Единое общероссийское голосование. Наш корреспондент Татьяна Шолохова, попыталась дозвониться на горячую линию.