Сегодня - Всемирный день почв

Жизнь многих животных, человечества и самих деревьев зависит именно от нее. Так, уже четвертый раз в республике проходит акция "Сохраним лес". По её итогам в этом году Калмыкия заняла первое место среди регионов ЮФО.



Благодаря такому масштабному и нужному мероприятию на многих территориях высажены саженцы различных пород деревьев и кустарников, для которых почва является самым верным водохранилищем.



За период проведения акции более полутора тысяч неравнодушных жителей приняло участие в высадке двух миллионов саженцев. Это одно из тех мероприятий, которые способствуют озеленению республики и предотвращению засухи почв, которой и посвящен этот день.