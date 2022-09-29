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5 декабря, 08:45
Новости

Сегодня - Всемирный день почв

Сегодня - Всемирный день почв

Жизнь многих животных, человечества и самих деревьев зависит именно от нее. Так, уже четвертый раз в республике проходит акция "Сохраним лес". По её итогам в этом году Калмыкия заняла первое место среди регионов ЮФО.

Благодаря такому масштабному и нужному мероприятию на многих территориях высажены саженцы различных пород деревьев и кустарников, для которых почва является самым верным водохранилищем.

За период проведения акции более полутора тысяч неравнодушных жителей приняло участие в высадке двух миллионов саженцев. Это одно из тех мероприятий, которые способствуют озеленению республики и предотвращению засухи почв, которой и посвящен этот день.

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