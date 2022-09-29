Сегодня монахи главного хурула Калмыкии начнут закладывать освященные предметы в будущую ступу

Они уже провели ритуалы и освятили все необходимое: специально накрученные мантры, драгоценности, благовония и древо жизни.



В скором времени возле храма будут установлены новые ступы. Как отмечают в "Золотой обители Будды Шакьямуни", они появятся весной следующего года.