5 декабря, 08:23
Сегодня монахи главного хурула Калмыкии начнут закладывать освященные предметы в будущую ступу
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Они уже провели ритуалы и освятили все необходимое: специально накрученные мантры, драгоценности, благовония и древо жизни.
Они уже провели ритуалы и освятили все необходимое: специально накрученные мантры, драгоценности, благовония и древо жизни.
В скором времени возле храма будут установлены новые ступы. Как отмечают в "Золотой обители Будды Шакьямуни", они появятся весной следующего года.