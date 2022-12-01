Сегодня – Всемирный день почки

В этом году, он проводится под девизом "Здоровые почки для всех – готовимся к неожиданностям, поддерживаем уязвимых" и направлен на повышение доступности лечения этого жизненно важного органа.



Сегодня свыше 800 миллионов человек в мире страдают от различных типов заболеваний почек. И если вовремя не обратиться к врачу, болезнь может привести к инвалидизации, потере трудоспособности и потребует дорогостоящей терапии.



Сегодняшний день служит напоминанием о том, что необходимо не забывать о своем здоровье и регулярно посещать врача.