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9 марта, 08:55
Новости

Сегодня – Всемирный день почки

Сегодня – Всемирный день почки

В этом году, он проводится под девизом "Здоровые почки для всех – готовимся к неожиданностям, поддерживаем уязвимых" и направлен на повышение доступности лечения этого жизненно важного органа.

Сегодня свыше 800 миллионов человек в мире страдают от различных типов заболеваний почек. И если вовремя не обратиться к врачу, болезнь может привести к инвалидизации, потере трудоспособности и потребует дорогостоящей терапии.

Сегодняшний день служит напоминанием о том, что необходимо не забывать о своем здоровье и регулярно посещать врача.

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