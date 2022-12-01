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9 марта, 09:08
Новости

Элистинцы смогут бесплатно и анонимно сдать анализ на гепатит С и ВИЧ–инфекцию

Элистинцы смогут бесплатно и анонимно сдать анализ на гепатит С и ВИЧ–инфекцию

Мероприятие проведет республиканский центр специализированных видов медицинской помощи с 13 по 17 марта в рамках недели профилактики вирусного гепатита С.

Отметим, заболевание опасно бессимптомным протеканием и если вовремя не обратиться к специалисту, то недуг может перерасти в рак. Важно отметить, что заключение исследования на руки не выдается. При положительном результате будет проведено дополнительное обследование.

Экспресс тестирование позволит определить статус и поспособствовать раннему выявлению и профилактике заболевания.

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