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8 марта, 14:07
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Сегодня президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся женщинам России

Сегодня президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся женщинам России

"Во времена вызовов и испытаний всегда очень ярко проявляются лучшие качества человека, они проявляются характером нашего народа", отметил Владимир Путин во время вручения государственных наград выдающимся женщинам России.

📍Указом президента России за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание Мать-героиня присвоено Стрельниковой Ольге из Липецкой области.

Женщины добились серьезных и значимых результатов во всех профессиях в России, подчеркнул президент РФ.

📍За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Мужества награждена Луговская Влада – собственный корреспондент Херсонской областной радиокомпании.

📍За большой вклад в реализацию общегосударственных задач, заслуги в области здравоохранения, образования, развития отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу орденом Пирогова награждена Белецкая Людмила – главврач Луганской детской клинической больницы.

📍Орденом дружбы награждены Алексеева Галина – научный руководитель музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" Тульская область, а также Шапурова Елена – министр образования и науки Запорожской области.

📍Медалью за заслуги перед Отечеством второй степени награждены подполковник внутренней службы Лоскутова Олеся, а также Петрова Ольга — руководитель группы службы главного технолога приборостроительного завода Челябинской области.

"Вы умеете быть и нежными, и женственными, и вместе с тем очень сильными", - отметил президент РФ на вручении госнаград выдающимся россиянкам.

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