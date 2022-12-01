Сегодня президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся женщинам России

"Во времена вызовов и испытаний всегда очень ярко проявляются лучшие качества человека, они проявляются характером нашего народа", отметил Владимир Путин во время вручения государственных наград выдающимся женщинам России.



Указом президента России за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание Мать-героиня присвоено Стрельниковой Ольге из Липецкой области.



Женщины добились серьезных и значимых результатов во всех профессиях в России, подчеркнул президент РФ.



За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Мужества награждена Луговская Влада – собственный корреспондент Херсонской областной радиокомпании.



За большой вклад в реализацию общегосударственных задач, заслуги в области здравоохранения, образования, развития отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу орденом Пирогова награждена Белецкая Людмила – главврач Луганской детской клинической больницы.



Орденом дружбы награждены Алексеева Галина – научный руководитель музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" Тульская область, а также Шапурова Елена – министр образования и науки Запорожской области.



Медалью за заслуги перед Отечеством второй степени награждены подполковник внутренней службы Лоскутова Олеся, а также Петрова Ольга — руководитель группы службы главного технолога приборостроительного завода Челябинской области.



"Вы умеете быть и нежными, и женственными, и вместе с тем очень сильными", - отметил президент РФ на вручении госнаград выдающимся россиянкам.