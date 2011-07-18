Сегодня - Всемирный день неправительственных организаций

Он является символом таких важных ценностей, как забота о безопасности людей, забота о пострадавших странах, о природе, о культурном наследии человечества, о будущем человечества, в целом.

Вероятно, именно поэтому, своим неофициальным праздником этот день считают и волонтеры по всему миру.

Сферы деятельности, где можно увидеть безвозмездную работу волонтеров, поистине, многочисленны и разнообразны.

Такие люди добровольно вызываются помогать убирать общественную территорию, распространять листовки или брошюры социального содержания, готовы бесплатно проводить экскурсии по родному городу, быть переводчиками на больших международных спортивных соревнованиях.

Более того, добровольцы помогают персоналу в детских домах и домах престарелых, спешат на помощь при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Таким, своего рода, стихийным бедствием стала обрушившаяся на весь мир год назад пандемия коронавируса. Именно добровольцы в самое сложное время взяли на себя важнейшую задачу по организации доставки продуктов питания и лекарств пенсионерам, инвалидам и нуждающимся. Оказывали информационную помощь. А волонтеры-медики по всему миру объединили свои усилия в борьбе с коварным недугом. Студенты сотен медицинских учебных заведений, оставив учебники и конспекты, также пополнили ряды добровольных помощников врачей.

Волонтеры Калмыкии не стали исключением. Сегодня добровольческое движение в республике насчитывает несколько тысяч человек.

Добровольческая работа не самая простая – она занимает много времени и часто требует всецелой отдачи, но именно в помощи ближнему и возможности приносить пользу обществу сегодня все эти люди видят свое предназначение.

Гуманизм и человечность олицетворяют самое лучшее, что есть в природе человека. Сегодня, благодаря активной позиции этих бескорыстных и неравнодушных людей, общественное движение добровольцев Калмыкии с каждым годом становится все более популярным и значимым.