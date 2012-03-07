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26 февраля, 19:27
НовостиОбразование

В Калмыкии проходит Чемпионат «Молодые профессионалы»

В Калмыкии проходит Чемпионат «Молодые профессионалы»

Студенты средних профессиональных учебных заведений и специалисты республиканских предприятий сегодня продолжают принимать участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы». Более ста человек, среди них и юниоры. Повара, кондитеры, предприниматели, ветеринары… Всего около 20 компетенций. Основная их часть проходит в столице. А вот сварщики и парикмахеры соревнуются в Городовиковске. 

Медицинские сёстры соревнуются на базе колледжа им. Тамары Хахлыновой. Их состязания начались накануне, сегодня стартовал второй модуль. Шестеро участников представляют не только Элисту, но и районы республики. Энкира Горяева - выпускница Элистинского медицинского колледжа - одна из шести участниц конкурса «Worldskills» в нынешнем году. Внучка акушерки и дочь ветеринара считает свою профессию нужной и важной.

Энкира учится профессии дальше. Она - студентка направления «психология» Калмыцкого государственного университета. Ведь врачевать душу не менее важно, чем тело, уверенна девушка. Вместе с нею за звание лучшей в своём деле борются представители из Лаганской районной больницы, столичной стоматологической поликлиники и студентки медицинского колледжа. 

Другую сферу рабочих профессий представляют ребята, на уровне профессионалов фантазирующие на специально оборудованных кухнях элистинского торгово-кулинарного техникума. Это кондитеры и повара. И вкусно, и красиво - работы должны соответствовать высоким требованиям конкурсных заданий. Они с каждым годом значительно усложняются. К примеру, за 2 соревновательных дня по 6 часов кондитеры должны приготовить тарты, пирожные, десерты, маленькие фигурные шоколадные шедевры двух видов - нарезные конфеты с двумя начинками. Здесь же бариста на глазах экспертов готовят самые невероятные варианты всеми любимого напитка. А из 5 команд по 2 человека уже завтра будут названы лучшие в компетенции «предпринимательство». Проходят и соревнования по компетенции «Ресторанный сервис».

Более 120 участников представляют Городовиковкий многопрофильный колледж, Лаганский политехнический техникум, Государственный колледж нефти и газа, Торгово-технологический техникум, Медколледж, КалмГУ. Талант, креативность и мастерство участников оценивают специалисты в своих областях, в том числе приглашенный из Москвы эксперт от Союза WorldSkills Russia.

Подведение итогов и награждение состоятся 27 февраля. Победители войдут в состав сборной команды Калмыкии и получат возможность принять участие в отборочных соревнованиях.

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