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27 февраля, 13:52
НовостиКультура

«Тиим юн болдви?». Полюбившийся зрителям спектакль снова на сцене Национального театра Калмыкии

«Тиим юн болдви?». Полюбившийся зрителям спектакль снова на сцене Национального театра Калмыкии

Сегодня в Национальном драматическом театре будет показана уже полюбившаяся новая постановка Сергея Бурлаченко по пьесе Санджи Иджилова «Тиим юн болдви?».

 Напомним, она была подготовлена специально к 40-летию выпуска калмыцкой студии ГИТИСа. Здесь задействованы выпускники актеры и актрисы ГИТИСа, разных поколений. На сцене звучит красивая калмыцкая речь в исполнении звездного состава труппы.  Это Заслуженная артистка России - Любовь Лазарева, Народные артисты Калмыкии - Вера Тепкеева, Айса Мацакова и Татьяна Кажиева.

Это легкая эксцентрическая комедия рассказывает о жизни одной «отдельно взятой» калмыцкой семьи в новогодние праздники. Главный герой пытается выяснить насколько любила или не любила его супруга. Персонажи попадают в необычные комичные ситуации. 

 

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