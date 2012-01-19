«Тиим юн болдви?». Полюбившийся зрителям спектакль снова на сцене Национального театра Калмыкии

Сегодня в Национальном драматическом театре будет показана уже полюбившаяся новая постановка Сергея Бурлаченко по пьесе Санджи Иджилова «Тиим юн болдви?».

Напомним, она была подготовлена специально к 40-летию выпуска калмыцкой студии ГИТИСа. Здесь задействованы выпускники актеры и актрисы ГИТИСа, разных поколений. На сцене звучит красивая калмыцкая речь в исполнении звездного состава труппы. Это Заслуженная артистка России - Любовь Лазарева, Народные артисты Калмыкии - Вера Тепкеева, Айса Мацакова и Татьяна Кажиева.

Это легкая эксцентрическая комедия рассказывает о жизни одной «отдельно взятой» калмыцкой семьи в новогодние праздники. Главный герой пытается выяснить насколько любила или не любила его супруга. Персонажи попадают в необычные комичные ситуации.