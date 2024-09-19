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21 сентября, 13:55
НовостиСобытиеЗдравоохранение

Сегодня - Всемирный день донора костного мозга.

Сегодня - Всемирный день донора костного мозга.

Он отмечается каждую третью субботу сентября. Любой желающий может сдать кровь, чтобы стать донором и при необходимости в дальнейшем помочь кому-то победить страшную болезнь.

На сегодня в Калмыкии в регистре доноров костного мозга более 200 человек. И он с каждым годом пополняется благодаря мероприятиям, проводимым в республике. Так, недавно элистинские студенты и школьники узнали: сколько времени занимает сдача крови, что нельзя есть перед процедурой, и кто может вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.

В Элисте прошли мастер –классы, организованные калмыцким реготделением «Российский Красный Крест» и Центром крови.

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