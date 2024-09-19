Екатерина Балакаева-педагог из Калмыкии - победительница Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Его итоги подвели сегодня в Татарстане. В номинации среди воспитателей «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста» победителями названы - Алия Ишдавлетова, воспитатель (башкирский язык), Башкирия, Екатерина Балакаева, педагог (калмыцкий язык), Калмыкия, Ольга Бутенко, воспитатель (русский язык), ДНР.

«Хочу поздравить всех с выходом в финал Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы». Мы проводим конкурс третий год подряд, и видим, что растет число регионов, представленных на нем. В этом году здесь собрались участники из 79 регионов. Наша страна славится национальным многообразием. И конечно, его нужно поддерживать и развивать, чтобы ребята знали свою культуру и историю. Вы, учителя и воспитатели, – хранители национальных традиций. И хочу вас поблагодарить за то, что вы для себя выбрали этот путь», – сказал министр Сергей Кравцов.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия