Сегодня - Международный день хирурга

Этот профессиональный праздник отмечается в третью субботу сентября с 2014 года по инициативе Международной ассоциации хирургов.

Свои поздравления от себя лично и всего Комитета Госдумы по охране здоровья адресовал руководитель Бадма Башанкаев.

«Врачи-хирурги всегда пользовались особым уважением. Ведь эти люди 24/7, днем, ночью, круглосуточно спасают жизни людей. И делают это от чистого сердца.

Мы хотим передать лучи добра, тепла, пожелать здоровья, побольше времени со своими семьями. И чтобы наши пациенты поскорее выздоравливали», отметил Башанкаев.

Видео: Бадма Башанкаев