21 сентября, 13:30
Сегодня - Международный день хирурга
Смотрите наши видео на YouTube!
Этот профессиональный праздник отмечается в третью субботу сентября с 2014 года по инициативе Международной ассоциации хирургов.
Свои поздравления от себя лично и всего Комитета Госдумы по охране здоровья адресовал руководитель Бадма Башанкаев.
«Врачи-хирурги всегда пользовались особым уважением. Ведь эти люди 24/7, днем, ночью, круглосуточно спасают жизни людей. И делают это от чистого сердца.
Мы хотим передать лучи добра, тепла, пожелать здоровья, побольше времени со своими семьями. И чтобы наши пациенты поскорее выздоравливали», отметил Башанкаев.
Видео: Бадма Башанкаев