21 сентября, 17:05
 24 °C
103,38
92,58
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 сентября, 13:30
НовостиСобытиеЗдравоохранение

Сегодня - Международный день хирурга

Сегодня - Международный день хирурга

Этот профессиональный праздник отмечается в третью субботу сентября с 2014 года по инициативе Международной ассоциации хирургов.

Свои поздравления от себя лично и всего Комитета Госдумы по охране здоровья адресовал руководитель Бадма Башанкаев.

«Врачи-хирурги всегда пользовались особым уважением. Ведь эти люди 24/7, днем, ночью, круглосуточно спасают жизни людей. И делают это от чистого сердца.

Мы хотим передать лучи добра, тепла, пожелать здоровья, побольше времени со своими семьями. И чтобы наши пациенты поскорее выздоравливали», отметил Башанкаев.

Видео: Бадма Башанкаев

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия