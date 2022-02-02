Сегодня - Всемирный день дикой природы

Праздник сравнительно молодой, отмечается с 2013 года. В этот день человечеству напоминают, чем чревато небрежное отношение к окружающему миру.

Приоритетная задача Государственного биосферного заповедника «Черные земли» - сохранение биологического разнообразия степного региона. На его просторах обитают и редкие виды животных – это ежи, зайцы-русаки, волки и лисы, хорьки, дикие кабаны.

Важным инструментом в деле сохранения и безопасности диких обитателей степи стали в последнее время – фотоловушки. Благодаря их широкому применению, удается отслеживать и действия злоумышленников, проникающих в пределы заказника с целью незаконной охоты.

В эти дни сотрудники заповедника подводят итоги, объявленного еще в начале февраля, конкурса скворечников «Домик для птиц».

Результаты будут озвучены 15 марта. Как отмечает директор заповедника Батаар Убушаев, с каждым годом растет число причастных к этому благородному делу. Птицы – прекрасные создания, они важная часть нашей природы, и мы должны им помогать и беречь их.