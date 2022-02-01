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3 марта, 10:11
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Белый месяц - символ чистоты, добра и новой жизни

Белый месяц - символ чистоты, добра и новой жизни

Один на всех

Все монгольские народы: буряты, тувинцы, сами монголы и тибетцы отмечают новый год с приходом Цаган Сар. Калмыки же празднуют новый год с приходом Зул.

И для нас Цаган Сар - это в первую очередь праздник внутреннего обновления, прихода весны, выхода из зимы, перехода на весенние пастбища.

 

Дееҗ

Цаган Сар начинается с подношения божествам — бурханам.

К ним относятся молочные продукты - «цаhан идəн». Иногда ставят мясоЭто связано с практикой гневных божествНо нежелательно, чтобы животное было специально забито для подношенияЛучше всего купить мясонапримерна рынке.

Важный принцип буддиста — это непричинение вреда, и ему нужно следовать.

 

 

Цаган Сар - самое время начать не только новый сезон, но и новую жизнь 

Известночто Белый месяц служит периодом накопления умножающихся в 100 тысяч раз добродетелей.

Теплый прием и щедрое угощение гостей - также отличный способ накопить заслуги посредством практики даяния.

Важно позаботиться и о себеКалмыки задолго до наступления праздника начинают убирать домшить новые наряды, в старину женщины готовили для длинных кос красивый шиврлг (расшитый чехол из черного бархата).

Йорял келтн

Старший по роду должен произнести йорял (благопожелание), поздравляя всех с наступлением Цаган Саржелая родным счастьяздоровья и долгих лет жизни

Есть поверьечто пожелание пожилых лю­дей доходит до высших сил быстреепоэтому для произнесения «йорял» выбирают самых почитаемых стариковжизнь которых отличается праведностью.

Также в этот праздник дети обязательно должны посетить дом родителейпоздравить их и почтить своим визитом
старшее поколение других родственников.

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