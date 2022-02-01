Белый месяц - символ чистоты, добра и новой жизни

Один на всех

Все монгольские народы: буряты, тувинцы, сами монголы и тибетцы отмечают новый год с приходом Цаган Сар. Калмыки же празднуют новый год с приходом Зул.

И для нас Цаган Сар - это в первую очередь праздник внутреннего обновления, прихода весны, выхода из зимы, перехода на весенние пастбища.

Дееҗ

Цаган Сар начинается с подношения божествам — бурханам.

К ним относятся молочные продукты - «цаhан идəн». Иногда ставят мясо. Это связано с практикой гневных божеств. Но нежелательно, чтобы животное было специально забито для подношения. Лучше всего купить мясо, например, на рынке.​

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Важный принцип буддиста — это непричинение вреда, и ему нужно следовать.

Цаган Сар - самое время начать не только новый сезон, но и новую жизнь

Известно, что Белый месяц служит периодом накопления умножающихся в 100 тысяч раз добродетелей.

Теплый прием и щедрое угощение гостей - также отличный способ накопить заслуги посредством практики даяния.​

Важно позаботиться и о себе. Калмыки задолго до наступления праздника начинают убирать дом, шить новые наряды, в старину женщины готовили для длинных кос красивый шиврлг (расшитый чехол из черного бархата).​

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Йорял келтн

Старший по роду должен произнести йорял (благопожелание), поздравляя всех с наступлением Цаган Сар, желая родным счастья, здоровья и долгих лет жизни. ​

Есть поверье, что пожелание пожилых лю­дей доходит до высших сил быстрее, поэтому для произнесения «йорял» выбирают самых почитаемых стариков, жизнь которых отличается праведностью.​

Также в этот праздник дети обязательно должны посетить дом родителей, поздравить их и почтить своим визитом​

старшее поколение других родственников.​