В Элисте состоялась премьера спектакля по мотивам одной из калмыцких сказок

Его поставила хранительница калмыцких обычаев и традиций Майя Каруева. Роли исполнили многодетные мамы – участники её кружка «Урн гар». На театрализованном представлении побывала наш корреспондент Белг Манцаева.

Специалист Центра социальной защиты населения в Элисте Майя Каруева, человек неравнодушный, переживающий за исчезающие народные традиции. Не так давно она организовала занятия по изучению калмыцкого языка для многодетных мам и мам, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. И вот результат. Осуществили постановку спектакля по мотивам калмыцкой сказки «Бакльг, Арат, Зурмн». Где бакльг - беззащитная слабая птица, зурмн - мудрый суслик, который хитрее самой лисы, и лиса-обманщица.

С ролями самодеятельные артисты справились на ура. Многие из них – представители не титульной национальности.

В распоряжение артистов было всего два месяца. Красочные костюмы, уникальные декорации, эксклюзивные маски – также требовали немало сил и средств. И с этим справились блестяще.

Майя Каруева делится планами. Она решила создать еще и кукольный театр с участием детей и взрослых. Спектакли будет ставить исключительно на родном калмыцком языке.