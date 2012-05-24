Сегодня в прямом эфире «Радио России. Калмыкия» министр цифрового развития региона Алексей Этеев

Сегодня в студии «Радио России. Калмыкия» состоялся диалог с Алексеем Этеевым, министром цифрового развития республики. Он подробно рассказал о дальнейшем плане по внедрению современных технологий в различные сферы жизни и производства в рамках национальных проектов. Всего их стартует пять и один из них – это присоединение к интернет-сети более 300 учреждений.