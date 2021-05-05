Читателей Лагани ждет обновленная современная библиотека

Она обрела статус модельного учреждения культуры. В рамках нацпроекта из федерального бюджета были выделены 10 миллионов рублей. Средства потратили на ремонт, приобретение оргтехники, книг и современной мебели. Ольга Эняева подробнее.

Открытие модельной библиотеки запланировано на сентябрь. Но читатели приходят сюда, чтобы посмотреть насколько она заметно преображается. Восьмиклассница Рената Очирова не дождется, когда здесь появится доступ к новейшим информационным технологиям.

А поступление книг ждет пенсионерка Марина Эрдни-Горяева, которая с детства посещает одну из старейших библиотек республики. В этом году учреждению - 95 лет. За счет федеральных средств его фонд пополнится новыми изданиями. На это будет потрачено более полутора миллионов рублей.

Так что у каждого жителя Лагани появится возможность взять интересующую книгу и расположиться в удобном для него месте: в мягком кресле или на диване. Сотрудники скоро приступят к приобретению новой мебели, установке новейшего мультимедийного оборудования. Центральная библиотека стала победителем по итогам конкурсного отбора и получила финансовую поддержку в размере 10 миллионов рублей. На эти средства уже произведен внутренний ремонт здания. Заменили двери, полы и электропроводку. А обновление фасада - за счет районной казны. Все это даст возможность выйти на международный информационный рынок продукции и услуг, - рассказывает директор Наталия Наранова.

Модельная библиотека-это не просто место, где выдают книги. Она станет еще площадкой проведения конференций, интересных встреч и дискуссий. Кроме того, здесь будут созданы условия для читателей с ограниченными возможностями здоровья. По условиям программы, каждое учреждение может самостоятельно решить, как должна выглядеть библиотека нового поколения.