Аграрии Лаганского района получили субсидии - более 20 миллионов рублей

Стоит напомнить, что он вошел в список 7 РМО, наиболее пострадавших от засухи. Как отметили в районном отделе АПК самое главное, что фермеры эффективно и правильно использовали целевые средства. Получатели субсидий еженедельно отчитываются о приобретении кормов. Важно найти товар не просто по адекватной цене, а, конечно же, чтобы он отвечал качеству. В основном аграрии закупают корма в соседних регионах. Каждый день сейчас для животноводов, как сдача сложного экзамена.