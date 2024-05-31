Рифат Сабитов выступил модератором тематической площадки «Здоровое информационное пространство в промышленных регионах» на III Женском форуме в Кузбассе

Фото: ГТРК "Кузбасс"

В рамках III Женского форума одной из основных панельных дискуссий стала тематическая площадка «Здоровое информационное пространство в промышленных регионах». Модератором выступил заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

«Современное информационное пространство отличается максимальным разнообразием. Без этого просто не выжить в условиях высокопрофессиональной конкуренции. Но несмотря на различные приемы и методы, многочисленные журналистские «хитрости», главным преимуществом по-прежнему остается способность говорить правду», — подчеркнул Рифат Сабитов.

Участники обсудили несколько тем, в том числе «Бренд-менеджмент семейных ценностей», «Семейные ценности в информационной политике», «Как важный контент сделать популярным», «Ценностно-ориентированные тренды рекламного рынка» и другие вопросы.

Первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин отметил рост количества недостоверной информации в интернете.

«При работе в медиапространстве важно учитывать не только тренды, но и вызовы. Например, искусственный интеллект уже стал мейнстримом, доступ к нему получили все. Это порождает появление вредоносного контента и дипфейков, которые уже сегодня сложно отличить от правды. Фейки несут большую опасность. Многие люди считают, что их невозможно обмануть, и по незнанию сами могут выступать распространителями фейковой информации. Поэтому роль фактчекинга продолжает расти. Для противодействия фейкам очень важны цифровая гигиена, цифровое воспитание нашего общества. Эти правила нужно обсуждать с детского возраста: не стоит поддаваться эмоциям, нужно проверять информацию в нескольких источниках и желательно не реагировать в первую минуту — сделать передышку и включить критическое мышление», — сказал он.

Первый вице-президент и исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков остановился на теме социальной рекламы.

«Этот сегмент растет вместе с остальным российским рекламным рынком. Социальная реклама становится более заметной и узнаваемой. Это происходит за счет использования ярких креативных идей и творческих концепций в макетах и сообщениях ценностно-ориентированной рекламы», — отметил спикер.

С раннего утра на форуме работала открытая студия «Сибирь 24» — совместный проект ГТРК «Кузбасс» и ГТРК «Новосибирск».

Более семи часов прямого эфира, в ходе которых гостями студии стали федеральные эксперты, в том числе Председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

В ходе беседы с ведущими открытой студии Рифат Сабитов отметил, что подобный опыт трансляции оказался очень интересным и безусловно его стоит распространить и на другие регионы страны.