Как лучше применить достижения цифровизации в медицине?

Этот и другие вопросы обсудят сегодня на заседании Экспертного совета по вопросам современного управления и цифровизации в сфере здравоохранения. Его проведёт Комитет по охране здоровья.

Как отметил его руководитель Бадма Башанкаев, в медицине цифровизация и искусственный интеллект — это лишь помощники врача, а сфере здравоохранения нужны хорошие кадры. Цели заменить врачей не стоит.

Современные технологии лишь помочь специалистам в селах работать более эффективно и с меньшей бумажной нагрузкой.