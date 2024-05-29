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31 мая, 07:18
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Как лучше применить достижения цифровизации в медицине?

Как лучше применить достижения цифровизации в медицине?

Этот и другие вопросы обсудят сегодня на заседании Экспертного совета по вопросам современного управления и цифровизации в сфере здравоохранения. Его проведёт Комитет по охране здоровья.

Как отметил его руководитель Бадма Башанкаев, в медицине цифровизация и искусственный интеллект — это лишь помощники врача, а сфере здравоохранения нужны хорошие кадры. Цели заменить врачей не стоит.

Современные технологии лишь помочь специалистам в селах работать более эффективно и с меньшей бумажной нагрузкой.

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