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16 ноября, 08:57
Новости

"Дети Юга"

"Дети Юга"

Сегодня в рамках второго этапа Всероссийской оперативно-профилактической операции проведут республиканский семинар активных студентов "Волонтёры ЗОЖ".

Мероприятия в рамках проекта нацелены, прежде всего, на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления и пресечения фактов их вовлечения в противоправную деятельность, а также повышения знаний населения о последствиях потребления наркотических средств.

Весь комплекс мероприятий проходит под руководством Министерства образования и науки Калмыкии.

Фото взято в свободном доступе.

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