16 ноября, 08:57
"Дети Юга"
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Сегодня в рамках второго этапа Всероссийской оперативно-профилактической операции проведут республиканский семинар активных студентов "Волонтёры ЗОЖ".
Сегодня в рамках второго этапа Всероссийской оперативно-профилактической операции проведут республиканский семинар активных студентов "Волонтёры ЗОЖ".
Мероприятия в рамках проекта нацелены, прежде всего, на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления и пресечения фактов их вовлечения в противоправную деятельность, а также повышения знаний населения о последствиях потребления наркотических средств.
Весь комплекс мероприятий проходит под руководством Министерства образования и науки Калмыкии.
Фото взято в свободном доступе.