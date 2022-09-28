"Дети Юга"

Сегодня в рамках второго этапа Всероссийской оперативно-профилактической операции проведут республиканский семинар активных студентов "Волонтёры ЗОЖ".



Мероприятия в рамках проекта нацелены, прежде всего, на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления и пресечения фактов их вовлечения в противоправную деятельность, а также повышения знаний населения о последствиях потребления наркотических средств.



Весь комплекс мероприятий проходит под руководством Министерства образования и науки Калмыкии.



Фото взято в свободном доступе.