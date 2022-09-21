13 октября, 10:14
Сегодня впервые в Якутии состоятся гастроли Национального драматического театра имени Басангова
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Калмыцкие актеры на сцене Саха академического театра представят уже полюбившиеся всеми спектакли: "Я – Будда", "Араш", "Калмыцкая свадьба". Режиссер постановок – заслуженный деятель искусств России и Калмыкии, почетный работник культуры Азербайджана Борис Манджиев.
Калмыцкие актеры на сцене Саха академического театра представят уже полюбившиеся всеми спектакли: "Я – Будда", "Араш", "Калмыцкая свадьба". Режиссер постановок – заслуженный деятель искусств России и Калмыкии, почетный работник культуры Азербайджана Борис Манджиев.
Обменные гастроли театров Якутии и Калмыкии организованы в рамках федеральной программы Минкультуры России "Большие гастроли".