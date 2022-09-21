Сегодня в Русском театре состоится генеральная репетиция спектакля "Сон в летнюю ночь", которым театр открывает свой 32 театральный сезон

Самая весёлая комедия Шекспира в постановке заслуженного деятеля искусств России Зураба Нанобашвили. Премьеры состоятся у исполнителей главных ролей - Деметрия и Лизандра – Антона Савенко и Сергея Цебекова, отметили в Республиканском русском театре драмы и комедии.



Все поклонники Мельпомены смогут увидеть этот спектакль в течение сезона. Зрителей порадует и театральный музей в миниатюре, оформлением которого главный художник театра, заслуженный деятель искусств республики Павел Корниенко занимается уже несколько дней.



Остались последние штрихи, и зрители смогут увидеть награды, который театр за всю свою современную историю получил на всероссийских и международных фестивалях. Открытие нового театрального сезона состоится 15 октября.