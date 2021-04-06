Новая школа в селе Малые Дербеты откроется после устранения всех недочетов

Об этом на совещании с представителями подрядной организации и руководством РМО заявил глава правительства Юрий Зайцев. Он дал конкретные поручения, которые должны будут расписаны по дням исполнения. Это касается не только благоустройства территории объекта. Наш специальный корреспондент Ольга Эняева продолжит тему.

Председатель Правительства Юрий Зайцев вместе с коллегами обошел всю территорию новой школы, которая практически готова к сдаче в эксплуатацию. Но вопросы вызвали качество не только плиточного, но и дорожного покрытия стадиона.

А вот откуда взялась влага, которую ранее обнаружили в подвале, пока точно неизвестно. Какова бы ни была причина, в любом случае – это недоработка, отметил Юрий Зайцев.

По словам начальника участка Юрия Убушиева, к концу прошлого года из-за пандемии отставали от графика.

Эти и другие недочеты обсудили на совещании со всеми участниками стройки. В течение месяца Юрий Зайцев поручил оценить возможности и по дням расписать тот или иной выявленный огрех и обозначить дату его устранения. И только после этого станет известно, когда же современная школа распахнет свои двери.

Школа возведена в рамках Нацпроекта. И отличается от всех образовательных учреждений большим спорткомплексом. Больше всех открытия ждут юные жители села. Они наблюдали, как с каждым кирпичиком она преображалась. Сейчас ребята учатся рядом - в здании бывшего детского сада, которое не отвечает санитарным требованиям.

Председатель правительства взял под личный контроль вопрос завершения строительства Малодербетовской школы. Юрий Зайцев потребовал четкого исполнения контракта. И напомнил о взаимной ответственности сторон. Ведь главное - оправдать ожидания детей. 1 сентября одни должны сесть за парты в новой комфортной школе.