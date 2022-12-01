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14 апреля, 12:45
Новости

Сегодня во всем мире празднуется День чистого спорта, он призван напомнить общественности и о глобальной борьбе против допинга, и о том, как важно играть честно

Сегодня во всем мире празднуется День чистого спорта, он призван напомнить общественности и о глобальной борьбе против допинга, и о том, как важно играть честно

Сообщается в официальном телеграм-канале Министерства физической культуры и спорта. Национальная антидопинговая организация России приглашает всех спортсменов и представителей федераций, тренеров, врачей, ответственных за антидопинг в регионах принять участие в цифровой кампании, адресованной тем, кто вносит свой вклад в чистый спорт.

Фото: РУСАДА: Российское антидопинговое агентство

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