14 апреля, 12:45
Сегодня во всем мире празднуется День чистого спорта, он призван напомнить общественности и о глобальной борьбе против допинга, и о том, как важно играть честно
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Сообщается в официальном телеграм-канале Министерства физической культуры и спорта. Национальная антидопинговая организация России приглашает всех спортсменов и представителей федераций, тренеров, врачей, ответственных за антидопинг в регионах принять участие в цифровой кампании, адресованной тем, кто вносит свой вклад в чистый спорт.
Сообщается в официальном телеграм-канале Министерства физической культуры и спорта. Национальная антидопинговая организация России приглашает всех спортсменов и представителей федераций, тренеров, врачей, ответственных за антидопинг в регионах принять участие в цифровой кампании, адресованной тем, кто вносит свой вклад в чистый спорт.
Фото: РУСАДА: Российское антидопинговое агентство