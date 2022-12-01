14 апреля, 12:23
Сегодня педагоги со всей Калмыкии могут принять участие в конкурсном отборе программы "Земский учитель" на вакантную должность учителя математики Яшкульской многопрофильной гимназии и учителя математики и информатики Цаганаманской гимназии. Сообщается в о
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Желающим необходимо пройти регистрацию на федеральном портале земский учитель и направить официально заверенные копии необходимых документов в республиканский институт повышения квалификации работников образования. Отметим, что прием заявлений осуществляется до 15 апреля включительно.
Желающим необходимо пройти регистрацию на федеральном портале земский учитель и направить официально заверенные копии необходимых документов в республиканский институт повышения квалификации работников образования. Отметим, что прием заявлений осуществляется до 15 апреля включительно.
Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия