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14 апреля, 12:23
Новости

Сегодня педагоги со всей Калмыкии могут принять участие в конкурсном отборе программы "Земский учитель" на вакантную должность учителя математики Яшкульской многопрофильной гимназии и учителя математики и информатики Цаганаманской гимназии. Сообщается в о

Сегодня педагоги со всей Калмыкии могут принять участие в конкурсном отборе программы "Земский учитель" на вакантную должность учителя математики Яшкульской многопрофильной гимназии и учителя математики и информатики Цаганаманской гимназии. Сообщается в о

Желающим необходимо пройти регистрацию на федеральном портале земский учитель и направить официально заверенные копии необходимых документов в республиканский институт повышения квалификации работников образования. Отметим, что прием заявлений осуществляется до 15 апреля включительно.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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