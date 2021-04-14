Трагические события в Казани заставили всех по-новому взглянуть на меры безопасности в учебных заведениях

Перед регионами поставлена задача – усилить их в каждой школе. Ее необходимо решить в сжатые сроки. Об этом сегодня шла речь на внеочередном заседании в Администрации Элисты. Какие шаги будут предприняты для того, чтобы дети всегда находились под охраной? На этот вопрос уже озвучены ответы. О том, что изменится и как скоро – в нашем материале.

Пенсионер Александр Дорджиев в элистинской школе N3 работает почти 10 лет. Отвечает за безопасность детей и сторожит здание. Пока вместо профессиональной охраны в учебных заведениях обходятся вахтерами. Дорджиев говорит, усилен пропускной режим, ограничен доступ посторонних лиц. Эта мера связана не только с трагедией в Казани, но и с эпидситуацией в регионе. В специальную тетрадь заносятся данные посетителей, время и цель их пребывания. С вахтерами проведен инструктаж, как действовать в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

После ЧП в казанской гимназии Министерство просвещения России направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в общеобразовательных заведениях. Калмыкия не исключение. По словам директора третьей школы Александра Кима, в предотвращении таких трагедий важную роль играет профилактическая и воспитательная работа.

Между тем, на экстренном совещании в Администрации Элисты обсуждался вопрос о профессиональной охране городских школ. Он возник не сегодня, говорит руководитель Дмитрий Трапезников. Ведутся переговоры с частными предприятиями.

По мнению Трапезникова, школы должны быть под охраной не только в учебное время. Впереди - вручение аттестатов, бал выпускников и работа лагерей дневного пребывания. До конца года будет реализована городская программа по ограждению учебных заведений. И еще, в ближайшее время у школьников появится многофункциональная карточка. С ее помощью у детей будет возможность оплачивать горячий обед в школьной столовой. Родителям остается только счет пополнить. Кроме этого, ее можно использовать при проезде в общественном транспорте. Но главное - при входе в школу она будет служить пропуском.

Отправляя ребенка в детсад и школу, родители должны быть, уверены в полной их защищенности. Нападение в Казани показало, что меры безопасности требуют ужесточения. Напомним, в гимназии, где произошла стрельба, охрану осуществляла вахтер.