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24 марта, 10:03
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Детский образцово-художественный ансамбль «Алтн» победил на международном конкурсе-фестивале «Голден стар»

Детский образцово-художественный ансамбль «Алтн» победил на международном конкурсе-фестивале «Голден стар»

Детский образцово-художественный ансамбль «Алтн» при КалмГУ победил на международном конкурсе-фестивале «Голден стар», который проходил в Ялте.

Юные артисты представили 6 номеров. Из них пять: «Вдохновение», «Моя сестра», «Бамб цецг», «Синг-синг», «Нашим мамам посвящается» - стали лауреатами первой степени. А танец «Мой маленький ягненок» завоевал Гран-при.

По словам руководителя ансамбля Натальи Нарин-Шариновой, участие в конкурсе приняли дети от 5 до 12 лет. Среди десятков хореографических коллективов из разных уголков страны и мира, представители степной столицы оказались лучшими.

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