Сегодня во всех городских и районных муниципалитетах степной республики состоялось торжественные церемонии чествования долгожителей семейной жизни

На торжествах семьям выразили теплые слова благодарности и подчеркнули, что эти семьи являются ярким примером мудрости и взаимопонимания для молодого поколения, и вручили медали «За любовь и верность»

Отметим, всего в республике было награждено 76 семейных пар Калмыкии. Медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, ею награждаются граждане Российской Федерации – супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.