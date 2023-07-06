Депутат Государственной думы Бадма Башанкаев поздравил жителей Калмыкии с днём семьи, любви и верности

"Дорогие читатели, друзья, уважаемые жители Республики Калмыкия!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником – Днем семьи, любви и верности!

Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи. Этот праздник олицетворяет ценность преемственности поколений, здорового института семьи. В настоящее время особенно актуален и он становится все популярнее. В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, мира, любви и взаимопонимания!" - пишет Бадма Башанкаев в своём телеграм канале.