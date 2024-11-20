Проект "Рулевая школа" общественной организации Ики-Бурульского района победил в республиканском конкурсе.
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Районная организация "Радуга" в этом году участвовала в конкурсе субсидий некоммерческим неправительственным организациям. Члены «Радуги» совместно с коллегами из КЦСОН подготовили проект «Рулевая школа» и поучили субсидию на реализацию программы. Софинансирование проекта поддержало Ики-Бурульское РМО.
Руководитель организации "Радуга" Светлана Самхаева планирует привлечь внимание жителей к знаниям правил дорожного движения, культуре поведения на дорогах.
Рабочая группа проделала большую организационную работу. Ожидается поставка автотренажёра, а знакомство с теоретической частью правил дорожного движения проводит Александр Митенов.
Фото: Ики-Бурульское РМО РК